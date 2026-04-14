Венгрия защищала ЦСКА и Дегтярева от санкций ЕС. Как поражение Орбана отразится на российском спорте?

Оппозиционная партия «Тиса» выиграла выборы в Государственное собрание Венгрии. Набрав 53% голосов, партия Петера Мадьяра получила 138 из 199 мест в парламенте страны.

Правящий альянс ФИДЕС-ХДНП во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном получил 55 мест (38,43%).

В России эти результаты встретили с разочарованием. С правительством Орбана были нормальные рабочие отношения, когда как Петер Мадьяр не питает симпатии к нашей стране.

Холод в отношениях проявился уже на дипломатическом уровне. Президент РФ Владимир Путин отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах, а тот выразил готовность к переговорам, но отметил, что первый шаг делать не будет.

На этом фоне интересно, как выборы в Венгрии отразятся на российском спорте? Вы спросите: «Причем, тут небольшая Венгрия и наш спорт?». Но на самом деле, именно Венгрия выступала защитницей отечественного спорта и площадкой по его возвращению.

Поможет нам в этом разобраться доцент кафедры европейских исследований, преподаватель кафедры физической культуры и спорта СПбГУ Дмитрий Ланко.

Венгрия защитила ОКР и добилась снятия санкций с Дегтярева

У Венгрии устойчивые экономические связи с Россией. Правительство Орбана заключило 15-летний договор с «Газпромом» на поставку газа. Это позволяло стране, не имеющей выхода к морю, платить за топливо на треть меньше, чем за СПГ, отмечает Ланко.

В ответ Венгрия помогала России с корректировкой санкционных списков ЕС и значительно смягчала ограничения. Касалось это и спорта.

Так, Эстония предлагала включить в 15 и 16-й санкционные списки футбольные клубы «Ростов» и ЦСКА, который уже попал под ограничения Минфина США.

Российским клубам, итак, сложно вести дела с европейцами. Например, защитник Матеус Рейс самостоятельно выкупил контракт у португальского «Спортинга», чтобы перейти в ЦСКА. Санкции ЕС свели бы к минимуму даже такие переходы. Однако Венгрия добилась исключения футбольных команд из списка, о чем рассказал глава МИД страны Петер Сийярто:

«Футбольные команды не несут ответственности за какие-либо политические ситуации. Мы сказали, что, если клубы будут в санкционном листе, мы наложим право вето», – приводит слова Сийярто «Спорт-Экспресс».

Также из 16-го списка был исключен Олимпийский комитет России. Весной 2025 года были сняты санкции и с главы организации, министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Это позволило Дегтяреву ездить в Европу, чтобы проводить переговоры о возвращении российских спортсменов. В середине мая 2025 года министр спорта посетил Будапешт, который стал площадкой для неформальных встреч с президентами международных федераций.

Переговоры были непубличными, а имена президентов федераций неизвестны до сих пор. Но плоды работы Дегтярева видны:

МОК рекомендовал вернуть российских юниоров на соревнования без каких-либо ограничений.13 российских атлетов смогли выступить на Олимпиаде-2026.Международная Федерация водных видов спорта разрешила российским спортсменам выступать с флагом и гимном.

Венгрия пыталась вывести из-под санкций главу ФВВСР Дмитрия Мазепина, главу ВФЛА Михаила Фридмана и бывшего президента Международной Федерации фехтования Алишера Усманова, но не смогла это сделать.

Тем не менее, спортивные связи между Россией и Венгрией были очень крепкие. Только Дегтярев и Сийярто встретились между собой четыре раза.

«При Викторе Орбане Венгрия последовательно реализовывала принципы, в соответствии с которыми спорт стоит вне политики», – отмечает политолог Ланко.

Как же дело будет обстоять при Мадьяре, который менее благосклонен к России?

В ЕС России помогали Венгрия и Словакия

Исследователь европейских отношений Ланко замечает, что ЕС может наложить против человека или организации те санкции, что раньше были отменены. Но смена власти в Венгрии тут не причем:

«Едва ли это произойдет потому, что в прошлом санкции с этого человека сняли благодаря посредничеству венгерского правительства, а теперь в Венгрии сменилось правительство. Так не бывает», – отмечает преподаватель из СПбГУ.

Скорее всего России будет сложнее проводить свои интересы через Венгрию. Ланко прогнозирует, что тональность переговоров с командой Мадьяра будет совсем иной, нежели с правительством Орбана. Однако объективные экономические трудности могут заставить Мадьяра сотрудничать с Россией, в том числе помогать ей выводить из-под санкций российские спортивные организации.

«Выиграв выборы, Петер Мадьяр немедленно заявил о том, что хотя в Венгрии и сменится в ближайшее время правительство, географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Венгрия продолжит покупать газ у России, по крайней мере, в ближайшее время. А значит, России и Венгрии придется вести переговоры по техническим вопросам», – отметил Ланко.

Не стоит забывать, что России в ЕС помогала не только Венгрия, но и Словакия, которая подписала контракт с «Газпромом» до 2035 года.

«В ближайшие годы Словакии и России придется вести переговоры и решать технические вопросы. В том числе, вопросы о выводе из-под санкций конкретных лиц или организаций. Другое дело, что в отсутствие Виктора Орбана Роберту Фицо будет сложнее сопротивляться давлению со стороны чиновников Европейского союза», – заключает Ланко.

Позиции России стали хуже. Теперь будет сложнее отстаивать интересы спортивных и иных организаций.

Но совсем плохой ситуацию не назовешь. Экономические реалии в Венгрии и хорошие отношения со Словакией оставляют правительству РФ и Минспорта в частности пространство для маневра.