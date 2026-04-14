Вице-президент КХЛ: Путин любит хоккей, он в курсе происходящего в лиге.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос, может ли президент России Владимир Путин посетить матч Кубка Гагарина.

«А почему нет? Я знаю точно, что Владимир Владимирович Путин следит за играми КХЛ. Он в курсе происходящего в лиге. У нас президент любит хоккей, играет в него. Но он очень занят, поэтому нет времени посетить матч. Думаю, как будет время, он с удовольствием придет и посмотрит хоккей. Он ходил на чемпионат мира. Вполне возможно, что когда-то мы его увидим на игре», – сказал Каменский.

