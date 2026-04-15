Министр спорта РФ пригласил сербских горнолыжников

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что на рабочей встрече с министром спорта РФ, председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым и президентом Ассоциации горнолыжного спорта Сербии Невеной Игнятович обсуждали международную повестку и перспективы сотрудничества.

Во вторник председатель Дегтярев сообщил, что провел рабочую встречу Игнятович и Свищевым.

— Обсудили перспективы развития спорта, лыжных дисциплин, планы по сотрудничеству. Михаил Дегтярев пригласил сербских спортсменов тренироваться на российские горнолыжные курорты. В будущем будет ледник, потому что многие поколения лыжников в нашей стране мечтали о его создании. Мы занимаемся этой темой, он будет на Эльбрусе, на курортах северного Кавказа. Важно, чтобы министр поддержал эту историю. Также мы обсудили и международную повестку, всё‑таки русские и сербы — два исторически близких народа, а традиции сотрудничества в спорте тоже важны, — сказал Свищев «Матч ТВ».

В марте Свищев был назначен руководителем Ассоциации лыжных видов спорта России.