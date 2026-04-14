Губерниев рассказал о состоянии Талалаева после операции

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как себя чувствует главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после операции на желудочно-кишечном тракте.

© Чемпионат.com

«Доброго здоровья и скорейшего выздоровления тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву. Разговаривал с ним буквально час назад. Чувствует себя хорошо, продолжает лечение и скоро вернётся к работе», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

В данный момент Талалаев отбывает четырёхматчевую дисквалификацию после удаления в игре 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0). В 25-м туре калининградцы сыграют на выезде с «Краснодаром» 19 апреля.