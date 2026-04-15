Винер включили в число почетных членов Международной федерации гимнастики

Бывшая глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в своем Telagram-канале рассказала о включении ее в число почетных членов Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

Тренер назвала это огромной честью и высокой оценкой труда всей ее жизни.

«Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и моими ученицами», — добавила Винер.

Ранее тренер раскрыла мечту на 2026 год. Винер отметила, что хотела бы возвращения российских спортсменов на международные турниры с флагом и гимном.

В феврале 2025 года новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике была назначена Татьяна Сергаева. Она сменила на этом посту Винер.