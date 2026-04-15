В Москве продлили арест футбольному арбитру

Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста арбитру Богдану Головко и бухгалтеру футбольного клуба "Торпедо" Ирине Волковой по делу о договорном матче с участием "Торпедо" и ФК "Камаз". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По ходатайству следователя МВД суд продлил срок домашнего ареста Головко и Волковой до 19 мая 2026 года", - сказали в суде.

Фигурантам дела предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, судья стал фигурантом по ч. 4 ст. 184 УК РФ. Она предусматривает в том числе штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Посредник передачи денег стал фигурантом уголовного дела по ч. 5 ст. 184 УК РФ.

Предварительно установлено, что руководителями клуба "Торпедо" через посредника были переданы Головко 1,5 млн рублей за оказание содействия в победе московской команды в матче с футбольным клубом "Камаз" (Набережные Челны). Матч завершился со счетом 1:1.

О деле

8 июля 2025 года сотрудники МВД задержали судью Богдана Головко по подозрению во влиянии на результат матча. Отмечалось, что в игре "Торпедо" - "Камаз" (Набережные Челны) арбитр дважды не назначил пенальти в ворота московской команды. 24 мая "Торпедо" дома сыграло вничью с "Камазом" (1:1) в заключительном, 34-м туре Мелбет - Первой лиги и вышло в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее ТАСС сообщал, что совладельца "Торпедо" Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова, а третий фигурант - бухгалтер клуба Ирина Волкова - отправлена под домашний арест. Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

10 июля 2025 года "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей.