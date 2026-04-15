Татьяна Тарасова попала в реанимацию — источник

Сегодня, 15 апреля, стало известно, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась в реанимации. По данным источника, состояние специалиста удалось стабилизировать, но перевода в палату пока не случилось.

«Татьяна Тарасова попала на днях в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Ранее Тарасова прокомментировала резкие слова двукратного олимпийского чемпиона 2014 года, чемпиона мира в парном катании Максима Транькова, которые прозвучали в адрес жюри и участников турнира шоу-программ «Русский вызов» — 2026. Она раскритиковала его позицию.