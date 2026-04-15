«И шашлычки были, и в баню ходили». Защитник "Сочи" поделился инсайдами

Магаль — о неформальных встречах футболистов «Сочи»: «И шашлычки были, и в баню ходили»
Футболисты «Сочи» несколько раз встречались в неформальной обстановке за шашлыками и в бане, подобные вещи помогают команде сплотиться, рассказал «Матч ТВ» защитник Руслан Магаль.
«Сочи» в 24 турах набрал 12 очков и занимает последнее, 16‑е место в турнирной таблице МИР РПЛ. Отставание от «Пари НН», идущего в зоне стыковых матчей (14‑я строчка), составляет 9 очков. В воскресенье команда Игоря Осинькина обыграла на выезде ЦСКА (1:0) в 24‑м туре чемпионата России.
— Стараюсь поддерживать ребят, я был в похожей ситуации в «Факеле». Знаю, что только вместе мы можем справиться. И неважно, играешь ты или находишься на скамейке запасных.
— Были ли в команде неформальные встречи?
— Собирались несколько раз, посидели, поговорили. И шашлычки были, и в баню ходили. Думаю, это помогло нам, стали немного ближе друг к другу. Каждая деталь важна и идет на пользу, — сказал Магаль «Матч ТВ».
В следующем матче «Сочи» 17 апреля на выезде сыграет с «Ростовом».
