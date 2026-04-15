Акция "Бессмертный полк" пройдет на матчах Кубка России по футболу и РПЛ

Мемориальная акция "Бессмертный полк" пройдет перед матчами Фонбет - Кубка России, Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), Лиги Пари (Первой лиги) и Леон - Второй лиги. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в рамках мемориальной программы "Одна на всех Команда, Родина, Победа". Игроки, тренеры и бригады арбитров выйдут на поле с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Впервые акция прошла в 2025 году.

"Это великий исторический день для нашей страны и каждой российской семьи, и футбольная семья - не исключение. В год 80-летия Великой Победы нам впервые удалось реализовать масштабную мемориальную акцию, объединить футболистов, тренеров, арбитров, которые вышли на поле с портретами родственников-фронтовиков и героев Великой Отечественной войны. На трибунах десятков российских городов к ним присоединились тысячи болельщиков. Пример футбола вдохновил многие федерации и клубы из других видов спорта, показав настоящее единство всего спортивного сообщества. В нынешнем году совместно с РПЛ, Футбольной национальной лигой, клубами и общественным движением "Бессмертный полк" мы продолжим эту важнейшую традицию. В акции также примут участие команды из Юношеской футбольной лиги, женской Суперлиги, футзала", - сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ответный матч финала "пути РПЛ" Кубка России между "Краснодаром" и московским "Динамо" пройдет 7 мая в Краснодаре. Днем ранее состоится финал "пути регионов", в котором сыграют столичные ЦСКА и "Спартак". Матчи РПЛ, Первой и Второй лиг состоятся с 10 по 11 мая.