Роднина обратилась к попавшей в реанимацию Тарасовой

Роднина пожелала Тарасовой как можно скорее прийти в нормальное состояние
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой как можно скорее прийти в нормальное состояние. Об этом Роднина рассказала ТАСС.
Ранее племянник Тарасовой Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что она находится на лечении в больнице.
"Я только узнала о произошедшем. Желаю ей как можно быстрее прийти в нормальное состояние. Человек находится в такой ситуации. Мы все ее поддерживаем", - сказала Роднина.