Близкий родственник Тарасовой сообщил, что она идёт на поправку

Близкий родственник Татьяны Тарасовой сообщил, что она идёт на поправку
Алексей Тарасов, близкий родственник заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, прокомментировал её состояние, отметив, что здоровье специалиста постепенно улучшается и она идёт на поправку.
«Татьяна Анатольевна в больнице. Я лично с ней общаюсь регулярно. Она идёт на поправку. Все под контролем. Скоро будет дома и сама прокомментирует, если сочтёт нужным. Передаёт привет и благодарит всех, кто желает ей здоровья», – приводит слова Тарасова «Риа Новости Спорт».
Рагее, стало известно, что Татьяна Тарасова попала в реанимацию. В госпитале состояние специалиста удалось стабилизировать, но перевода в палату пока не случилось.