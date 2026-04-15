Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову госпитализировала из-за осложнений ОРВИ.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Татьяна Анатольевна была госпитализирована из-за последствий ОРВИ, — приводят слова источника в материале.

Также уточняется, что сейчас Тарасова уже чувствует себя лучше и общается с близкими.

О госпитализации тренера стало известно вечером того же дня. Тарасова попала в реанимацию несколько дней назад. Сейчас тренер в стабильном состоянии, и в скором времени ее выпишут.

В октябре 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что здоровье знаменитого тренера по фигурному катанию резко ухудшилось. По данным канала, у женщины начали прогрессировать хронические язвы желудка. Журналисты отметили, что она чаще начала жаловаться на ухудшение самочувствия и затрудненное дыхание. Врачи провели Тарасовой обследование и рекомендовали ей придерживаться строгой диеты. Однако Тарасова заявила, что чувствует себя нормально.

В феврале 2025 года SHOT сообщал, что у Тарасовой возникли сильные боли в области сердца. Врачи скорой помощи диагностировали у нее гипертонию с поражением сердца. Несмотря на стабилизацию ее состояния на месте, медики настоятельно рекомендовали госпитализацию, от которой тренер отказалась.