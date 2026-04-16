Появились подробности о состоянии Татьяны Тарасовой

Племянник Татьяны Тарасовой сообщил, что известный тренер идет на поправку

Состояние известного российского тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая на днях была госпитализирована из-за осложнений после вирусной инфекции, постепенно улучшается. Об этом ТАСС сообщил её племянник Алексей Тарасов, рассказав новости о здоровье прославленного наставника.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 79-летняя Татьяна Анатольевна находится в больнице. Причиной госпитализации, как уточнил информированный источник, стали последствия перенесённой острой респираторной вирусной инфекции. Организм легендарного тренера, которому требуется время на восстановление, дал осложнение, что и потребовало вмешательства врачей и нахождения под медицинским наблюдением. Однако, судя по последним заявлениям родственников, опасения за её здоровье постепенно отступают. Алексей Тарасов лаконично подтвердил положительную динамику, заявив, что пациентка идёт на поправку.

Татьяна Тарасова — фигура уникальная не только для российского, но и для мирового фигурного катания. В прошлом мастер спорта СССР международного класса, она ещё в 1975 году получила звание заслуженного тренера Советского Союза. Её тренерский гений помог взойти на вершину олимпийского пьедестала таким легендарным спортсменам, как Алексей Ягудин, неподражаемая пара Ирина Роднина и Александр Зайцев, танцевальные дуэты Натальи Бестемьяновой с Андреем Букиным, а также Оксаны Грищук и Евгения Платова. Вклад Тарасовой в развитие этого вида спорта был отмечен и на международном уровне: в 2008 году её имя было занесено в Зал славы мирового фигурного катания.

Поклонники и многочисленные воспитанники Татьяны Анатольевны желают ей скорейшего выздоровления и возвращения к привычной активной жизни. Судя по заявлению родственников, процесс восстановления идёт успешно.

Читайте материал "Россиянам рассказали о секретах идеального кофе"

