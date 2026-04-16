На футбольном матче убили судью

В Эквадоре во время матча убили судью.

© Sports.ru

В Эквадоре во время матча любительской лиги убили арбитра.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 12 апреля, сообщает Diario do Estado. Во время матча любительской лиги в провинции Эль-Оро несколько вооруженных людей ворвались на трибуны стадиона «Лос-Аламос» и выстрелили в 48-летнего арбитра Хавьера Ортегу, наблюдавшего за игрой в качестве зрителя. Ортега погиб на месте, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

После случившегося матч был прерван. По словам очевидцев, на стадионе началась давка.

Отмечается, что на данный момент мотивы нападения на Ортегу остаются неизвестными – местная полиция рассматривает разные версии, в том числе личный конфликт и реакцию на решения, принятые судьей во время матчей. В рамках расследования анализируется материал с камер видеонаблюдения, установленных возле стадиона, а также ведется поиск ключевых свидетелей.