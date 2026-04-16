«Хватит размежевываться»: Губерниев о перемирии с Вяльбе

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев заявил, что готов протянуть руку президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе для примирения, инициатором которого выступил глава Ассоциации лыжных видов спорта Дмитрий Свищев. Его слова передает RT.

«Если хочет помирить, значит, помирит, не так ли? Я за то, чтобы двигать российский спорт вперед. Конечно, я с удовольствием протяну моей замечательной подруге Елене Валерьевне руку. Не сомневаюсь, что она ее пожмет. Тем более когда об этом говорит замечательный руководитель объединенной федерации», — сказал Губерниев.

Ранее глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил, что намерен разрешить конфликт между Губерниевым и Вяльбе ради пользы лыжного спорта и сноубординга.

23 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Также Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, который ранее занимала Вяльбе.