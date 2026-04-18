Россиянин одержал победу на турнире по пощечинам

Российский тяжеловес Василий Камоцкий, выступающий под прозвищем «Пельмень», единогласным решением судей победил американца Эвиана Скотта на турнире Power Slap 19.

Встреча состоялась в ночь на 18 апреля в Лас-Вегасе. Эта победа прервала его неудачную серию из двух поражений подряд.

Бой со Скоттом прошел при поддержке бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UF Александра Волкова, который находился в углу россиянина. Соперник пытался уклоняться от ударов и нарушал правила, нанося удары предплечьем. Несмотря на то, что нокаутировать Скотта не удалось.

После победы Камоцкий, вероятно, встретится либо с действующим чемпионом, либо с одним из главных претендентов на титул.

В январе 2025 года Камоцкий стал чемпионом Power Slap, победив Лайна Вернса, известного по прозвищу «Безумный Гаваец». Однако затем он утратил титул, уступив брату Лайна — Дэйну Вернсу. За жтим последовало следующее поражение от американца Макини Ману на Power Slap 16.