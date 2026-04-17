Умер главный тренер баскетбольного клуба "Астана" Рамунас Цвирка

Главный тренер казахстанского баскетбольного клуба "Астана" Рамунас Цвирка умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Причины смерти литовского специалиста не называются.

"Рамунас Цвирка был опытным наставником, посвятившим значительную часть своей жизни развитию баскетбола, - говорится в сообщении. - Под его руководством команда демонстрировала высокий уровень профессионализма и стремление к результату. Его вклад в развитие клуба и игроков невозможно переоценить. Коллектив клуба, игроки и руководство выражают искренние соболезнования семье и близким Рамунаса Цвирки в связи с этой тяжелой утратой".

Главным тренером "Астаны" Цвирка был назначен перед началом сезона-2025/26. Команда выиграла "регулярку" в чемпионате Казахстана, победив в 28 матчах из 32 возможных и опередив ближайшего преследователя на 10 очков. Участие в плей-офф "Астана" начнет с полуфинала. Перед началом сезона стало известно, что "Астана" пропустит сезон-2025/26 Единой лиги ВТБ.

До этого Цвирка тренировал "Ирбис-Алатау", который выступал в чемпионате Казахстана. В сезоне-2023/24 под его руководством клуб впервые стал победителем национального первенства. В России специалист работал в молодежных командах петербургского "Зенита" и подмосковных "Химок", которые дважды вместе с ним становились победителем (2013, 2014) и бронзовым призером (2011, 2012) молодежной Единой лиги ВТБ.