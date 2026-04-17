«Настигла карма». На Украине издеваются над Тарасовой, попавшей в реанимацию

Помещение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в реанимацию украинское интернет-издание назвало наступлением кармы.

Статья вышла под заголовком «Знаменитого российского тренера по фигурному катанию настигла карма за гадости про Украину». В публикации приводятся несколько цитат Тарасовой, в том числе ее реакция на требование Украины к ISU исключить Анну Щербакову из номинантов на Skating Awards.

Тарасова тогда заявила, что украинская сторона должна сосредоточиться на собственных вопросах, а не добиваться исключения спортсменки.

Также в статье обратили внимание на негодование Тарасовой по поводу порядка допуска российских фигуристов к международным стартам. Реакцию тренера на сокращение квоты для представителей России до одного спортсмена на дисциплину они охарактеризовали как «лицемерное воровство».

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.