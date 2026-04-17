Племянник Тарасовой рассказал о дате выписки тренера

Дата выписки из больницы заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой пока не определена. Об этом ТАСС сообщил племянник Тарасовой Алексей Тарасов.

Ранее он рассказал ТАСС, что Тарасова находится в больнице. Источник сообщил ТАСС, что причиной госпитализации стали последствия ОРВИ.

"Она идет на поправку, я уже говорил. По поводу выписки пока не известно", - сказал он.

Тарасовой 79 лет, она является мастером спорта СССР международного класса. Звание заслуженного тренера СССР ей было присвоено в 1975 году. Тарасова была тренером олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Ирины Родниной и Александра Зайцева, Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина, Оксаны Грищук и Евгения Платова. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.