Судьба РУСАДА решится в сентябре: WADA готовится к слушаниям в CAS

Слушания по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) запланированы на сентябрь. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Слушания состоятся в сентябре, - рассказала Логинова. - Но одновременно с этим идет процесс по подготовке ко второму чтению законопроекта о спорте. Мы работаем над этим совместно с министерством спорта. Был ряд замечаний, которые пытаемся устранить. Я думаю, что до сентября есть большая вероятность, что успеем".

В начале осени прошлого года Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство пришли к соглашению о приостановке судебного процесса в Спортивном арбитражном суде по иску WADA к РУСАДА в силу рассматриваемой возможности внесения изменений в законодательство РФ.

По словам Логиновой, несоответствие Закона о спорте Всемирному антидопинговому кодексу является препятствием для восстановления статуса РУСАДА, а в случае устранения этого несоответствия отпадет необходимость судебных споров.

По информации ТАСС, 16 февраля комитет Госдумы по физической культуре и спорту принял решение перенести слушания во втором чтении антидопинговых поправок в Законе о спорте РФ на более поздний срок из-за необходимости более детальной проработки предлагаемых изменений.

Что предшествовало суду

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года РУСАДА прошло аудит Всемирного антидопингового агентства. По итогам проверки WADA было сформулировано одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".

В сентябре 2023 года WADA в очередной раз заявило о том, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В октябре того же года гендиректор РУСАДА сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.