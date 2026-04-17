В РУСАДА сделали новое заявление по аудиту WADA и спору в CAS

Логинова: РУСАДА готово выполнить все условия WADA для проведения аудита
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово выполнить все условия Всемирного антидопингового агентства (WADA) для аудита. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
"Насколько я понимаю, аудит WADA будет возможен только после того, как будет устранено критическое замечание в Законе о спорте, - сказала Логинова. - Но тем не менее мы продолжаем с WADA диалог по поводу того, что, по их мнению, препятствует проведению аудита, и готовы предоставить все необходимое, выполнить все необходимые условия, которые попросит WADA".
Ранее ТАСС сообщал, что слушания по иску WADA к РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) состоятся в сентябре. В начале осени прошлого года Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство пришли к соглашению о приостановке судебного процесса в Спортивном арбитражном суде по иску WADA к РУСАДА в силу рассматриваемой возможности внесения изменений в законодательство РФ.
Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года РУСАДА прошло аудит Всемирного антидопингового агентства. По итогам проверки WADA было сформулировано одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".
В сентябре 2023 года WADA в очередной раз заявило о том, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В октябре того же года гендиректор РУСАДА сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.