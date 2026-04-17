В РУСАДА сделали новое заявление по аудиту WADA и спору в CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово выполнить все условия Всемирного антидопингового агентства (WADA) для аудита. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Насколько я понимаю, аудит WADA будет возможен только после того, как будет устранено критическое замечание в Законе о спорте, - сказала Логинова. - Но тем не менее мы продолжаем с WADA диалог по поводу того, что, по их мнению, препятствует проведению аудита, и готовы предоставить все необходимое, выполнить все необходимые условия, которые попросит WADA".

Ранее ТАСС сообщал, что слушания по иску WADA к РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) состоятся в сентябре. В начале осени прошлого года Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство пришли к соглашению о приостановке судебного процесса в Спортивном арбитражном суде по иску WADA к РУСАДА в силу рассматриваемой возможности внесения изменений в законодательство РФ.

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года РУСАДА прошло аудит Всемирного антидопингового агентства. По итогам проверки WADA было сформулировано одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".

В сентябре 2023 года WADA в очередной раз заявило о том, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В октябре того же года гендиректор РУСАДА сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.