Телепродюсер из России арестована за призыв «бомбить Москву»

По данным следствия, Аверина в одном из Telegram-каналов призвала к нанесению ударов по столице. На опубликованной оперативной видеозаписи обвиняемая призналась: «Разместила комментарий в Telegram-канале. А комментарий мой заключался в том, что я призывала бомбить Москву». Свои действия она назвала ошибкой и заявила о признании вины.

Аверину задержали 5 февраля в Ивангороде Ленинградской области, куда она приехала навестить 71-летнюю мать. Сама обвиняемая — москвичка. Дело расследует УФСБ по Калужской области, поскольку противоправные действия были выявлены его сотрудниками. Сейчас Аверина находится в СИЗО-1 в Калуге.

Карьера и возможный мотив

44-летняя Аверина — опытный телепродюсер. Она работала в развлекательных программах: «Без комплексов» у Лолиты Милявской на Первом канале, «Беременна по обману» на канале «Ю», продюсировала «Тайны Чапман» на РЕН ТВ, снимала фильмы для телеканала «Звезда».

По данным источников, эмоциональные высказывания Авериной связаны с личной трагедией. В мае 2023 года в Запорожской области погиб её гражданский муж Юрий Стратий, воевавший на стороне ВСУ. После начала боевых действий Аверина закрыла свою страницу в соцсетях, где размещала антивоенный контент.

Что грозит обвиняемой

Санкция ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму с использованием интернета) предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.