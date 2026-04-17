Дегтярев заявил о прорыве России в борьбе с допингом

Россия избрана в комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте, сообщил Дегтярев: «Наша страна показала 96,7% соответствия положениям конвенции»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о работе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и борьбе с допингом в стране.
«Ежегодно РУСАДА собирает более 11 тыс. проб, агентство занимает лидирующие позиции по этому показателю среди антидопинговых структур мира. Создана система обучения спортсменов и персонала. В 2025 году через нее прошло 62,5 тыс. человек, а еще более миллиона пользователей онлайн-курсов агентства получили сертификаты, подтверждающие знание антидопинговых правил. В 2025 году впервые за три года Россия была избрана в комитет по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте – ключевого механизма международной конвенции ЮНЕСКО. По итогам отчетности Россия показала 96,7% соответствия положениям конвенции – один из лучших результатов среди стран-участниц. Борьба с допингом – стратегический приоритет и часть государственной политики в сфере спорта», – сказал Дегтярев.
