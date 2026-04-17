Выходец из Буйнакска Мухаммад Мокаев сменил гражданство и пытался строить славу в Британии, но запомнился не победами, а громкими заявлениями против родной страны. История этого бойца показывает, как желание казаться «не из России» разрушило перспективы в большом спорте и обернулось чередой унизительных отказов. Разбираемся, почему человек, стыдящийся своего паспорта, оказался никому не нужен даже на Западе.

В погоне за мечтой и новым флагом

Мухаммад Мокаев родился в 2000 году в дагестанском Буйнакске. В 12 лет семья будущего спортсмена уехала в Великобританию, где какое-то время жила в лагере для беженцев в Ливерпуле. Позже Мокаев обосновался в Манчестере, получил британский паспорт и начал представлять Соединённое Королевство на турнирах по смешанным единоборствам.

Многие российские атлеты в силу разных обстоятельств выступают под флагами других стран - это обычная практика в мировом спорте. Однако Мокаев пошёл дальше. Он не просто сменил гражданство, а начал публично отрекаться от своей родины, сделав русофобию главной темой в медийном пространстве.

Мокаев назвал вероятную причину своего увольнения из UFC

Весной 2023 года характер спортсмена раскрылся полностью. Находясь в лучшей лиге мира UFC, Мокаев обратился к руководству с требованием: убрать слово «Россия» из видеоанонсов перед боями, оставив только упоминание Дагестана как места рождения.

«Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте только Дагестан на мой следующий выход!» - по-английски написал спортсмен в своих соцсетях, прикрепив скриншот трансляции, где слово Russia было обведено красным кружочком.

Свои действия он объяснил выдуманными притеснениями мусульман в России, противопоставляя им «свободную» Британию. Для аудитории, помнящей цену настоящего патриотизма, такой шаг наверняка выглядит неприкрытым лицемерием.

По мнению ряда спортивных аналитиков, боец, обязанный своей физической закалкой дагестанской школе борьбы, решил выслужиться перед западными менеджерами за счёт оскорбления собственного прошлого.

Неудачная игра и изгнание из главной лиги

Летом 2024 года UFC разорвала контракт с Мокаевым. Причины оказались весомыми: боец, имея безупречный рекорд 7–0 и шанс стать самым молодым чемпионом, вёл двойную игру. За спиной руководства он тайно обсуждал переход в конкурирующую лигу PFL. Президент UFC Дэйна Уайт не простил такого подхода, и перспективный проект рухнул.

«Этот парень всё делал неправильно и выбесил моих ребят, - пояснил позже Уайт. - Они не были довольны тем, как Мухаммад себя вёл, не были довольны вещами, которые он делал и говорил. Эти ребята не захотели его переподписывать. Он больше не на контракте».

Но самым показательным стал отказ со стороны PFL. Организация прямо назвала причину, почему не берёт непобеждённого бойца. Оказавшись на улице, Мокаев бросился умолять о возвращении в UFC, соглашаясь драться бесплатно.

Ему предложили лишь унизительный путь через отборочные бои - от чего он гордо отказался, заявив о своём «особом положении». В итоге карьера пошла под откос: сегодня он выступает в третьесортных лигах, включая проект блогера, где спорт давно превратился в балаган.

Попытка заработать в России и провал

В конце февраля 2026 года Мокаев решил, что может заработать на родине, заявившись на совместный турнир в Екатеринбурге. Реакция промоушена RCC оказалась быстрой и жёсткой: бой отменили, а в социальных сетях организаторы коротко объяснили своё решение.

Особенно цинично поступок Мокаева выглядит на фоне реальной трагедии - наводнений в Дагестане. Пока другие спортсмены, такие как Умар Нурмагомедов, лично разбирали завалы в пострадавших районах, а Ислам Махачев открыл благотворительный фонд, Мокаев ограничился перепалкой в интернете. Он не пожертвовал ни рубля и не протянул руку помощи землякам.

История Мухаммада может быть ярким доказательством простой закономерности: кто с пренебрежением относится к своим корням, того неизбежно настигает спортивное и человеческое фиаско. И пока наши паралимпийцы гордо поднимают флаг к небу, такие как Мокаев роют себе яму всё глубже - и, кажется, уже достигли дна.