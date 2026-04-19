Племянник Тарасовой высказался о сроках ее выписки из больницы

Алексей Тарасов, племянник заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, высказался о ее выписке из больницы. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, самочувствие специалиста становится лучше с каждым днем.

«Скоро ее выпишут. На следующей неделе уже должна быть дома», — заявил Тарасов.

15 апреля сообщалось о попадании Тарасовой в реанимацию.

«Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — говорилось в материале РИА Новости.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания.