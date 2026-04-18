Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Футболисту вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

28-летний Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года, за исключением сезона-2019/20, проведенного на правах аренды в «Сочи». В текущем сезоне он провел 29 матчей в чемпионате и Кубке России, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Мостовой — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» (сезоны 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24). В национальной сборной России дебютировал в октябре 2020 года в товарищеском матче против Швеции.

В декабре 2025 года в базу «Миротворца» попал также главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он содержит базу личных данных журналистов, артистов, политиков, спортсменов, военнослужащих, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо другой причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.