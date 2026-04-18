Бывшему защитнику «Шинника» Загре ампутировали ногу

Бывшему защитнику ярославского «Шинника» Бену Загре ампутировали ногу. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в Metaratings.ru со ссылкой на агента экс-футболиста Дмитрия Селюка.

© Вечерняя Москва

В апреле прошлого года спортсмену удалили опухоль на ноге, а в июне ему диагностировали рак в начальной стадии, пишет портал.

— Защитник из Буркина Фасо выступал за «Шинник» с февраля 2024 по апрель 2025 года. В сезоне-2024/25 он был признан лучшим игроком команды, — говорится в материале.

