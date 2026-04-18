Александр Ревва: из Дзюбы получится хороший ведущий и юморист

Юморист и певец Александр Ревва оценил перспективы нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в шоу-бизнесе.

– Можете представить Артема Дзюбу после завершения карьеры каким-нибудь активным деятелем шоу-бизнеса?

– Конечно, почему нет? Из Артема Дзюбы получится хороший ведущий и юморист.

Мы несколько раз общались с Артемом. По-моему, он очень талантливый человек. В Дзюбе сидит артист, – сказал Ревва.