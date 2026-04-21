В Милане раскрыта сеть эскорт-услуг, среди клиентов которой были спортсмены

В Милане раскрыта преступная схема по организации эскорт-услуг для состоятельных клиентов, среди которых оказались футболисты Серии А и пилот Формулы-1, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на материалы прокуратуры.

По данным следствия, компания по продвижению мероприятий в ночных клубах Милана предлагала VIP-клиентам пакет услуг: вечеринка в заведении, номер в роскошном отеле и эскорт. Стоимость таких пакетов составляла тысячи евро. Общий оборот нелегального бизнеса превысил € 1,2 млн.

В распоряжении следователей оказались записи телефонных разговоров. В одной из них упоминается гонщик Формулы-1: «Есть мой друг, пилот Ф-1… он приезжает в Милан сегодня вечером, хочет девушку».

По информации издания, в деле фигурируют не менее 50 известных клиентов, включая футболистов и других спортсменов. Их имена в документах скрыты. Также установлено, что во время вечеринок употреблялся веселящий газ — вещество, вызывающее эйфорию и не оставляющее следов при допинг-контроле.

К организации были привлечены около десяти девушек в возрасте от 18 до 30 лет, как профессиональные эскорт-работницы, так и молодые женщины, вовлечённые в индустрию мероприятий. Они получали 50% от прибыли и проживали в помещениях компании в Чинизелло-Бальсамо. Аналогичная деятельность велась на греческом острове Миконос.

Четыре человека арестованы по обвинению в пособничестве и эксплуатации проституции, а также в отмывании доходов. Расследование координирует прокуратура Милана, оперативные действия проводило финансово-экономическое подразделение полиции.