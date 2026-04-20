Председатель комитета ветеранов РФС рассказал о лучшем подарке

Председатель комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Мирзоян считает лучшим подарком на день рождения здоровье близких друзей и знакомых. Об этом он рассказал ТАСС.

20 апреля Мирзояну исполнилось 75 лет.

"Каждый день рождения - это юбилей в любом случае, естественно, берутся какие-то круглые даты. Честно говоря, я не очень люблю справлять день рождения, но как-то так получается, что все юбилеи приходится справлять, потому что много друзей, которые хотят поздравить и пообщаться, - сказал Мирзоян. - Сегодня, например, Российский футбольный союз и "Спартак" устроили праздник, провели матч ветеранов сборной СССР и "Спартака". Все ребята тепло поздравили, очень много приятных слов, мне понравилось, честно. Потому что искреннее отношение, ребята очень хорошо поиграли, показали мастерство, которое у них сохранилось. Поэтому день начался продуктивно. Если говорить о запоминающихся днях рождениях, то на 60 лет тоже делали матч, как-то получается, что не хочется, но люди звонят, хотят пообщаться, собираемся, справляем".

"Памятный и лучший подарок - это когда все здоровы, живы, с людьми, с которыми 5, 10, 15 лет назад общались, сейчас тоже можем пообщаться. Вот это самый лучший подарок. Чтобы все здоровы были, занимались любимым делом", - добавил Мирзоян.

Мирзоян выступал за "Нефтчи" из Баку", ереванский "Арарат" и "Спартак". Вместе с "Араратом" стал обладателем Кубка СССР, в составе "Спартака" - чемпионом СССР. Также он работал главным тренером "Спартака" из Костромы и "Локомотива" из Горького.