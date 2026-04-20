Губерниев: комментаторы не могут быть нейтральными и беспристрастными

Губерниев — о словах Панжинского: «Как бы я со своей беспристрастностью рассказывал в эфире о его турнире?»
Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что комментаторы не могут быть нейтральными и беспристрастными.
Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский в разговоре с «РИА Новости Спорт» заявил, что Губерниев «потерял со временем беспристрастность и нейтральность, которые должен соблюдать комментатор», а также назвал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова «своеобразным шоуменом, чей путь чем‑то напоминает путь Губерниева».
— Если комментатор будет нейтральный и беспристрастный, значит, он превратится в тыкву. Невозможно представить нормального комментатора, если он будет беспристрастным и нейтральным. Потому что это будет комментатор ни о чем, как мне кажется. И вот, например, я со своей беспристрастностью и нейтральностью, как бы рассказывал в эфире о турнире Александра Панжинского? Про то, какой он классный тренер? Если бы я был нейтральный, мне бы не было никакого дела, правда? Поэтому комментатор должен быть вовлечен в процесс, не должен быть нейтральным и беспристрастным, потому что мы комментаторы, которые имеем доступ к эфиру, — люди. И от этого надо отталкиваться. Когда машины будут комментировать, они будут беспристрастные и нейтральные. Но это же будет фигня на постном масле. А так, Саше огромное спасибо, он молодец. И как заметил Александр Панжинский, комментируя со мной в Рязани, когда выстраивались в очередь, чтобы фотографироваться и взять у меня автограф, — со мной страна. Не надо ориентироваться на интернет‑троллей, а их меньшинство, причем абсолютное, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
