Губерниев: комментаторы не могут быть нейтральными и беспристрастными

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что комментаторы не могут быть нейтральными и беспристрастными.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский в разговоре с «РИА Новости Спорт» заявил, что Губерниев «потерял со временем беспристрастность и нейтральность, которые должен соблюдать комментатор», а также назвал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова «своеобразным шоуменом, чей путь чем‑то напоминает путь Губерниева».