Глава РУСАДА отреагировала на расследование WADA в отношении себя

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что спокойно относится к расследованию Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как никакого отношения к пробам на Олимпиаде в Сочи она не имела и скрывать ей нечего. При этом никакого официального обвинения не поступало, отметила она в разговоре с ТАСС.

Ранее WADA заявило, что продолжает изучать материалы о якобы имеющейся причастности Логиновой к допинговым махинациям на Играх-2014. При этом агентство воздержалось от спекуляций о возможных выводах из обвинений, поскольку не располагает информацией до окончания расследования независимого отдела расследований.

"Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет, - сказала Логинова. - Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано начать расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего. Я до сих пор не получила никакого обвинения. Никакого отношения к пробам и данным, связанным с Олимпийскими играми, я не имела, поэтому я абсолютно спокойна".

"Что касается последних обвинений: я, безусловно, помогу в этом расследовании, - продолжила глава РУСАДА. - Мне будет интересно выяснить, например, кто вместо меня ездил в Пусан в 2025 году на международную конференцию WADA и обсуждал там определенные темы от моего имени. Меня там не было, это известно всем. Вот из таких недостоверных фактов и состоит эта статейка. Удивляет истерия по данному вопросу в некоторых наших СМИ, которые продвигают подготовленный изданием-иноагентом фейковый материал, на месте их редакторов я бы задумалась", - заключила глава РУСАДА.

Ранее Логинова в комментарии ТАСС потребовала от газеты The New York Times, изначально опубликовавшей материал с обвинениями, представить доказательства о якобы имеющейся причастности к допинговым махинациям на Играх-2014. Также глава РУСАДА не исключила подачи иска в суд.