Дзагоев рассказал о состоянии Алдонина, который борется с онкологией

Бывший полузащитник ПФК ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о состоянии своего друга и экс-одноклубника Евгения Алдонина, который борется с онкологическим заболеванием.

«Мы на связи. Ему требуются дополнительные анализы, пока находится в Германии. Женя бодрячком, духом не падает. Говорит: «Жду не дождусь, когда приеду. Посмотрю, насколько вы прибавили». Дай бог ему крепкого здоровья. Ждём Женьку», — сказал Дзагоев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

В составе ЦСКА Алдонин стал обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны. За сборную России Алдонин провёл 29 матчей.