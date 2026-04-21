Губерниев о расследовании в отношении главы РУСАДА: «На фоне масштабного допуска российского спора нужно придумать что-то еще, чтобы закрыть нам дорогу»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на расследование WADA в отношении главы РУСАДА Вероники Логиновой.
«На фоне масштабного допуска российского спора нужно придумать что-то еще, чтобы закрыть нам дорогу. Поэтому сейчас они будут расследовать причастность брата Александра II к допингу лошадей его императорского величества Великобритании. Когда брат ездил к королеве Виктории, тогда мог подсыпать. Так что ничему уже не удивляемся», — сказал Губерниев.
В феврале в The New York Times появилась информация о том, что WADA получило данные о причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Еще одним поводом для расследования WADA стала статья The Insider (признано в России иноагентом).
Педро Мартинес стал первым тренером, выигравшим награду «Тренер года» и в Евролиге, и в Еврокубке
Пеп о чемпионской гонке в АПЛ: «Арсенал» сейчас мог бы стать чемпионом – после игры мы говорили, что нельзя терять концентрацию. Догоняющим тяжелее морально и физически»
Козлов хотел бы, чтобы Кузнецов остался в «Салавате»: «Он усилил команду. Даже если не забивал, то придавал уверенности. Все зависит от мнения Евгения – что он хочет»