Третьяк рассказал, кого хотел сыграть в кино

Третьяк о кино: «Мне в молодые годы хотелось сыграть Д’Артаньяна. Нравилась одежда, такая бравада мушкетеров, скачки на лошадях»
Президент ФХР, бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Владислав Третьяк рассказал, что хотел исполнить роль Д’Артаньяна в кино.
Ранее 73-летний функционер принял участие в съемках киноленты «Хоккейные папы 2».
«Мне самому в молодые годы хотелось сыграть не хоккеиста, а Д’Артаньяна – одного из мушкетеров. Жаль, что не сыграл эту роль, которая мне была бы по душе. Мне нравилась одежда, такая бравада мушкетеров, скачки на лошадях», – сказал Третьяк.
Советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» вышел на экраны в 1979 году. Роль Д’Артаньяна исполнил Михаил Боярский.
Некоторые игроки «Челси» не понимают требования Росеньора и теряют веру в тренера. Лиэм «перегружает их информацией» (Daily Mail)
Мбаппе лайкнул пост про возможное возвращение Моуринью в «Реал»
Чистый капитал «Краснодара» – 14,59 млрд рублей. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Динамо» – 5-е, «Спартак» – 6-й, «Ростов» в минусе
Некоторые игроки «Челси» не понимают требования Росеньора и теряют веру в тренера. Лиэм «перегружает их информацией» (Daily Mail)
Мбаппе лайкнул пост про возможное возвращение Моуринью в «Реал»
Чистый капитал «Краснодара» – 14,59 млрд рублей. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, «Динамо» – 5-е, «Спартак» – 6-й, «Ростов» в минусе