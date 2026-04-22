Третьяк рассказал о часовой беседе с Путиным

Владислав Третьяк перед выборами президента Федерации хоккея России (ФХР) в 2006 году общался с главой государства Владимиром Путиным около часа. Об этом Третьяк рассказал в интервью ТАСС.

25 апреля Третьяку исполнится 74 года. В этот день 20 лет назад он возглавил ФХР.

"Мои знакомые, Леонид Тягачев (президент Олимпийского комитета России в 2001-2010 годах - прим. ТАСС) и Владимир Кожин (управляющий делами президента РФ в 2000-2014 годах - прим. ТАСС), мне сказали, что президент хочет со мной посоветоваться. Я тогда был председателем комитета Госдумы по делам молодежи и спорту, меня пригласили в Кремль поздним вечером, - сказал Третьяк. - С ним мы разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык".

"Я не ожидал, что он такой простой, доступный человек, в первый раз с президентом сидел один на один. Он спрашивает, мол, в чем дело, я отвечаю, что проблемы вот здесь, здесь и здесь, и я бы сделал так, так и так. Он говорит: "Знаете, мне россиян надо объединять, мне победы нужны. А хоккей - это популярная игра, ее народ любит. Давайте, баллотируйтесь в президенты федерации хоккея, я буду вам помогать", - добавил он.

