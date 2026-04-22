Владелец «Шахтера» купил самую дорогую квартиру в истории

Владелец «Шахтера» Ринат Ахметов купил самую дорогую квартиру в истории.

Бизнесмен приобрел апартаменты класса люкс в комплексе «Ле Ренцо» – самой престижной новостройке Монако за 471 миллион евро, сообщает The Business Times со ссылкой на Bloomberg. Данная сделка стала самой дорогой продажей жилой недвижимости в истории.

Объект расположен в отвоеванном у моря районе Маретерра, который был торжественно открыт принцем Альбертом II в 2024 году.

Приобретенная Ахметовым недвижимость занимает площадь около 2500 квадратных метров, не считая балконов и террас с видом на Средиземное море. Также в апартаменты входят 21 комната, частный бассейн, джакузи и как минимум восемь парковочных мест.

Договоренность была достигнута незадолго до начала конфликта Украины и России, сделка была завершена в 2024-м. Данные о ней содержатся в кадастровых документах Монако.

Холдинговая компания Ахметова System Capital Management подтвердила приобретение недвижимости, но отказалась предоставлять подробную информацию.

«Международный инвестиционный портфель SCM уже более десяти лет включает в себя отдельный портфель недвижимости премиум-класса, о чем неоднократно публично заявлялось. Среди его активов – проект «Ле Ренцо», в который мы инвестировали на первичном рынке в 2021 году», – заявили в SCM.

Ахметов – самый богатый человек Украины. Bloomberg оценивает его состояние более чем в 7 миллиардов долларов.