Русскую тройку призвали сделать национальным видом спорта

Русская тройка должна стать национальным видом спорта. С таким предложением выступил помощник президента РФ Владимир Мединский, его слова приводит РИА Новости.

«Это должен быть настоящий национальный вид спорта, потому что тройка лучше, чем крикет», — сказал Мединский на конференции в пресс-центре «Россия сегодня».

Помощник российского лидера указал на то, что русская тройка является одним из национальных брендов. При этом, в отличии от балалайки, матрешки и медведя, она «сугубо российское изобретение», отметил он.

Главная особенность русской тройки — разноаллюрная упряжка. По центру ставят самую сильную лошадь, которая идет быстрой и размашистой рысью. Она задает темп и направление другим лошадям в тройке. По бокам впрягаются присяжные лошади. Они скачут галопом и помогают центровой тащить экипаж. В такой связке лошади меньше устают и могут поддерживать скорость до 50 км/час длительное время.

23 января 2026 года Русскую тройку включили во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС). До этого момента она не имела никакого юридического статуса и являлась увлечением группы энтузиастов. Это делало невозможным проведение официальных соревнований.