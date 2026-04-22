Чемпионку Европы по бодибилдингу подозревают в убийстве

Юстина Гайгалайте, являющаяся действующей чемпионкой Европы по бодибилдингу и фитнесу, задержана по подозрению в убийстве бывшего мужа фельдшера Мантаса Садаускаса. Об этом сообщил портал Delfi.

Тело 31-летнего Садаускаса было обнаружено во вторник. Также по этому делу задержаны двое мужчин. Полиция расследует убийство, незаконное лишение свободы и хранение оружия.

Садаускас пропал в понедельник. В последний раз он выходил на связь утром в понедельник, сообщив родственнику, что везет батут в детский сад в деревню Палюкай. После обеда Садаускас не вернулся, поэтому близкие обратились в полицию. Отмечается, что его могли заманить в ловушку, поскольку батут в Палюкай никто не заказывал. По словам полиции, тело было найдено в усадьбе в деревне Милешкунай, оно было завернуто в батут и закопано в землю.

Между супругами еще продолжался бракоразводный процесс, они воспитывали двоих детей-близнецов: мальчика и девочку. По решению суда, которое еще не вступило в силу, дети должны были жить с отцом. По словам спортсменки, они перестали жить вместе с супругом в 2023 году. Как отмечает портал, два года назад были подожжены два автомобиля Садаускаса, под подозрением оказалась Гайгалайте, однако расследование остановили из-за отсутствия доказательств. Сейчас его планируют возобновить.

Чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу пройдет в Испании с 29 апреля по 4 мая.