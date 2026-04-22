Тарасова рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы

Тарасова о самочувствии после выписки из больницы: «Врачи старались, теперь я стараюсь»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что старается поддерживать нормальное самочувствие.

15 апреля стало известно, что 79-летняя Тарасова попала в реанимацию – у нее возникли осложнения после сильной простуды и ОРВИ. 20 апреля тренера выписали из больницы.

«Врачи старались, теперь я стараюсь», – сказала Тарасова в ответ на вопрос, как она чувствует себя.
