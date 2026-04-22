Чемпионка ОИ предрекла изменение отношения к российским спортсменам

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предрекла изменения отношения к российским спортсменам после окончания СВО на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«После Великой Отечественной войны все стало на свои места. Так будет и сейчас. Россия перестанет быть плохой, с нами все захотят разговаривать и даже заигрывать», — заявила бывшая спортсменка.

Она добавила, что российских спортсменов полноценно не вернут на международные соревнования, пока страна не победит в СВО.

Ранее Ишмуратова оценила олимпийскую пенсию в размере 60 тысяч рублей. Бывшая спортсменка назвала эту сумму хорошей для себя.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны, в некоторых видах спорта представителям страны разрешили выступать с флагом и гимном.