Путин резко высказался о поведении прежнего руководства МОК

Президент России Владимир Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК, пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер в среду, 22 апреля, принял в Кремле победителей чемпионата мира по боксу.

Президент поздравил спортсменов, отметил их вклад в укрепление позиций России в мировом спорте, вручил спортсменам государственные награды.

В ходе церемонии Путин отметил, что решение МОК по отстранению российских атлетов обнаружило ангажированность значительной части спортивных функционеров.

По его словам, политически мотивированное поведение спортивных чиновников нанесло огромный ущерб принципам олимпизма.

Президент России выразил уверенность, что впереди у российских спортсменов много побед под флагом страны и с гимном.