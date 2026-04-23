Владимир Путин наградил президента IBA Умара Кремлева орденом Дружбы.
«Ваши результаты – это весомый вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте, прочных и незыблемых, несмотря на нечистоплотные попытки их ослабить. Трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства МОК нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Надеюсь, новое руководство МОК как можно скорее преодолеет это тяжелое наследие», – заявил Путин.
