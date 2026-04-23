Свищев высказался о возвращении россиян на международную арену

Свищев о возвращении россиян на международную арену: «Нужна большая работа, переговорный процесс, и эта работа ведется. Сидеть и ждать нельзя»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что для возвращения российских спортсменов на международные старты нужно вести переговоры.
«Для процесса восстановления и полноценного возвращения на мировую арену нужна большая работа, переговорный процесс. И эта работа ведется, в том числе со стороны Министерства спорта РФ и главы ведомства Михаила Дегтярева. Мы со своей стороны находимся в процессе переговоров со Всемирной федерацией керлинга, представители объединенной федерации лыжных видов спорта направятся на конгресс Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Белград. Только в переговорном процессе можно довести дело до конца. В некоторых случаях можно заручиться поддержкой юристов и пойти уже по правовому пути. Но сидеть и ждать нельзя, в таком формате нас никто ждать не будет. Нужно продолжать необходимую работу по восстановлению прав наших спортсменов», – сказал Свищев.
