Стали известны детали романа 19-летней Валиевой с 33-летним хоккеистом

Журналист Михаил Зислис в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что 19-летняя фигуристка Камила Валиева рассталась с 33-летним хоккеистом Никитой Нестеровым.

Журналист заявил, что пара не ссорилась.

«Не знаю, какой из этого можно сделать вывод кроме того, что ЦСКА будет сильным», — написал он.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что Валиева поссорилась с защитником ЦСКА, после чего они приняли решение о расставании. Вывод был сделан на основе лайка фигуристки под постом: «Общаться с 34-летним мужчиной очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34».

Валиева вернулась к соревнованиям после отстранения в январе 2026 года.