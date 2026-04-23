Валиева рассталась с 33-летним хоккеистом

Российская фигуристка Камила Валиева, которой 19 лет, рассталась с 33-летним хоккеистом Никитой Нестеровым. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, спортсмены поссорились, после чего приняли решение о расставании. Несколько дней назад Валиева поставила лайк под публикацией с текстом «Общаться с 34-летним мужчиной очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34».

Впервые слухи о романе фигуристки и хоккеиста появились зимой 2025 года, с тех пор их несколько раз видели вместе, а спортсменка посещала матчи ЦСКА, за который играл Нестеров.

В январе 2024 года CAS признал фигуристку Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года. После возвращения в спорт Валиева тренируется у Светланы Соколовской (ранее — в группе Этери Тутберидзе).

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.