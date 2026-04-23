«Чемпионат» назвал победителя премии «Спортивная телега»

Лидера мнений среди спортивного комьюнити наградили на Премии СБК в Казани.

21 апреля 2026 года спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) назвал победителя третьего сезона премии «Спортивная телега». В очередной раз им стал Роман Кузнецов – автор Telegram-канала о спорте «‎Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт».

Ранее прошел групповой этап премии: из четырех групп по 10 каналов читатели «Чемпионата» отобрали восемь, посвященных футболу, автоспорту, фигурному катанию и легкой атлетике.

В 2026 году премия «Спортивная телега» впервые прошла при партнерстве Премии СБК – ключевой награды в спортивной индустрии России. Победитель «Спортивной телеги» был объявлен на церемонии награждения Премии СБК в Казани. Статистическим партнером премии выступил сервис аналитики TGStat.

Роман Кузнецов, автор канала «‎Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт»:

«Огромное спасибо за то, что выбрали победителем премии “Спортивная телега”, по версии “Чемпионата”, на премии СБК. Третий год подряд автоспортивное комьюнити доказывает свою силу и сплоченность. Всем огромное спасибо за ваши голоса!»

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

«Спортивные блогеры переживают сложные времена. И поэтому мы, “Чемпионат”, вместе с СБК, особенно гордимся тем, что поддерживаем их. Блог Романа Кузнецова об авторспорте – это пример, как работать со своей аудиторией и развивать спорт. Поздравляем с заслуженной победой!»

Напомним, в рамках премии редакцией «Чемпионата» был составлен список крупнейших авторских каналов о профессиональном спорте, из которых с помощью эксклюзивной статистики компании TGStat были отобраны 40 номинантов. В итоговый список попали авторские каналы с наилучшими показателями по трем метрикам: охват постов за первые 24 часа в 2025 году, количество уникальных пабликов, упоминавших канал номинанта в течение 2025 года, и среднее количество пересылок на один пост в течение 2025 года. Также из числа номинантов исключили тех, у кого аналитиками TGStat были замечены накрутки.