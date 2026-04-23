Боксер Гаджимагомедов высказался о получении ордена Дружбы

Серебряный призер Олимпийских игр боксер Муслим Гаджимагомедов в эфире «Матч ТВ» рассказал об эмоциях во время церемония вручения государственных наград.

В среду президент РФ Владимир Путин вручил награды российским боксерам, представителям Федерации бокса России и бойцам. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, Гаджимагомедов получил орден Дружбы.

— Каждый раз как в первый раз. Каждый раз мы отсюда уходим с желанием вернуться сюда, — сказал Гаджимагомедов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

— Мы привыкли к переживаниям, а тут оно более приятное. И все‑таки это переживание было одновременно со спокойствием, — добавила чемпионка мира‑2025 по боксу Анастасия Шамонова, которая удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.