Нижний Новгород будет претендовать на проведение Олимпийских игр

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло заявил о желании провести Олимпийские игры в Нижнем Новгороде.

«Только за. Мы всегда претендуем, проводим масштабные мероприятия. В прошлом году мы были столицей phygital-спорта, у нас есть ледовая арена на 12 тысяч зрителей, стадион на 45 тысяч, огромный крытый футбольный манеж, центр адаптивных видов спорта всероссийского уровня», - сообщил Кабайло.

Министр добавил, что в «городе есть объектов масса, на которых можем принимать те или иные виды спорта».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для проведения Олимпийских игр в будущем.

Летняя Олимпиада-1980 прошла в Москве, а в 2014 году Сочи принял зимние Олимпийские Игры.