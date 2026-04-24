Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала о планах родить в 2026 году. Об этом она заявила ТАСС, отвечая на вопрос о своих предстоящих спортивных стартах.

"У меня есть планы на этот год – родить. Поэтому хотела бы, чтобы я очень быстро восстановилась", – сказала собеседница агентства.

Шойгу уточнила, что она смотрит старты только на осень, но все еще бегает. По ее словам, "всех все устраивает, врачи довольны".

"Поэтому я горжусь тем, что на пятом месяце беременности могу тренироваться, плавать, ездить на велотренажере. На велосипеде уже не очень можно, так как есть большая вероятность упасть. Не очень хотелось бы. Ну и бегу – до работы бегаю", – добавила она.

